Online satrancın şampiyonları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Online satrancın şampiyonları belli oldu

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:07
Online satrancın şampiyonları belli oldu

Bağcılar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında başarılı olanlar ödüllendirildi.

Bağcılar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında başarılı olanlar ödüllendirildi. Bağcılar Belediyesi'nde düzenlenen programda dereceye giren 12 sporcuya kupa ve madalyalarının yanında tablet de hediye edildi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle geçen yıl tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Bunlardan biri de Karacaoğlan İlkokulu Online Satranç Turnuvası'ydı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yüz yüze planlanan turnuva, bu yıl online olarak gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilciliği'nin desteğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan turnuvaya ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan toplam 398 öğrenci katıldı.

"EMEK, SABIR VE ZEKA İSTER"

Zorlu geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren minik sporcular için ödül töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi hizmet binasındaki törende başarılı çocukları aileleri yalnız bırakmadı. Emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Satranç bir beyin sporu. Emek, sabır ve zeka ister. Bağcılar'da bu sporun çok yaygınlaştığını sevinerek görüyorum. Dereceye girsin girmesin katılım gösteren bütün çocuklarımızı kutluyorum" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Güzel bir organizasyon oldu. Pandemi süreci bizi özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerden maalesef uzak tuttu. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Bağcılarımızda bu tür etkinlikleri yapmaya devam ederiz" diye konuştu.

KUPA, MADALYA VE TABLET VERİLDİ

Tebrik konuşmalarının ardından dereceye giren 12 öğrenciye kupa, madalya ve tabletleri takdim edildi. Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilcisi Funda Durak ile veliler de katıldı.


Online satrancın şampiyonları belli oldu
Online satrancın şampiyonları belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Donald Trump Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Abdullah Avcı Stjepan Tomas Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Online satrancın şampiyonları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:10:16. #1.15#
title