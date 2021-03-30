Online satranç turnuvasında ödül heyecanı
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Online satranç turnuvasında ödül heyecanı

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Online satranç turnuvasında ödül heyecanı

Osmangazi Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen satranç turnuvasına katılıp başarılı olan sporcular ödüllerini törenle aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen satranç turnuvasına katılıp başarılı olan sporcular ödüllerini törenle aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve Piyon Akademi Satranç Kulübü iş birliğiyle düzenlediği online satranç turnuvası birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategorilerinde düzenlenen turnuvaya toplam 202 sporcu katıldı. Hamlelerini online olarak yapan sporculardan dereceye girenler için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ödül töreni düzenlendi. Turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kategorilerinde ilk üçe giren sporculara, kupa ve ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler düzenlemeye özen gösterdiklerini ifade etti. Düzenledikleri birbirinden farklı etkinlikler ile insanlar arasında kaynaşmayı sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Dündar, "Bizler, nasıl ki en temiz, en yeşil, en güzel şehri arzuluyorsak sosyal olarak da insanların birbirleri ile barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir ortamı arzuluyoruz. Bugün ödül törenini gerçekleştirdiğimiz dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sadece bir müze değil. Burada birçok faaliyet düzenliyoruz. Burada, her gün bir faaliyet var. Müzemize sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden yüzbinlerce insan geliyor. 127 farklı ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Bu büyük bir başarı" dedi.

Belediyeler olarak karşılıklı ziyaretler düzenleyerek, tecrübe paylaşımında bulunduklarını dile getiren Başkan Dündar, "Yaptığımız bu karşılıklı ziyaretler ile yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görüyoruz. Bakıyoruz ki Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, hedeflerinin çok daha üzerinde sonuca ulaşmış. Bunlar sizlerin bizlere verdiği destek ile oluyor. Bizler de bu işleri yaparken, bir tek ben bilirim, ben yaparım demiyor; konuyla ilgili birçok kişinin önerisini alarak projeleri hayata geçiriyoruz. Yaptığımız projeler, her kesimden birçok kişinin fikri ile oluşuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. - BURSA

Online satranç turnuvasında ödül heyecanı
Online satranç turnuvasında ödül heyecanı
Online satranç turnuvasında ödül heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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