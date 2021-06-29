Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
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Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde, Salihli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilciliği ve Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü organizasyonuyla düzenlenen Salihli Kaymakamlığı Online Satranç Turnuvası ödül töreni gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde, Salihli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilciliği ve Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü organizasyonuyla düzenlenen Salihli Kaymakamlığı Online Satranç Turnuvası ödül töreni gerçekleştirildi.

Salihli Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, turnuvada yarışan öğrenciler aileleri katıldı.

Kaymakam Sağlam, kategorilerinde dereceye giren sporculara, kupa ve ödüllerini takdim etti ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü başta olmak üzere, bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - MANİSA

Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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