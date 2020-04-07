"Online Satranç Turnuvası"nın 11-12 yaş şampiyonu İzmir'den Sporcuların online ortamda katıldıkları Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 11-12 yaş kategorisi Türkiye şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Sarp Erel oldu.

Sporcuların online ortamda katıldıkları Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 11-12 yaş kategorisi Türkiye şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Sarp Erel oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespordan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonunun online olarak "Evde Kal" sloganıyla 15 yaş ve altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendiği belirtildi.

Turnuvada 2 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesporda lisanslı satranç oynayan Erel'in 11-12 yaş kategorisinde birinci olmayı başardığı, 89 yarışmacının katıldığı turnuvada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7,5 puan aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erel, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 20 yaş altı ile 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı var. Evde kalanlar, ister karşılıklı isterse sanal ortamda satranç oynayabilir. Satranç, hem keyifli hem de evde sıkılmadan yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri. Yakın zamanda daha büyük online turnuvaların olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğum organizasyonda 11-12 yaşta Türkiye'nin başarılı satrançları ile yarıştım. Bilgisayar üzerinden satranç oynamak ayrı bir deneyim olurken, heyecanlı bir gün geçirip şampiyonluğa ulaştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA