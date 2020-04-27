Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar maçları, 29 Nisan'da oynanacak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar kategorisi maçları, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar kategorisi maçları, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada ilk üç dereceyi elde edenlere tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti verilecek. 9-14 yaşındaki çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar, "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kaynak: AA