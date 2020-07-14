Online satranç turnuvası başlıyor
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Online satranç turnuvası başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Kocaeli İl Temsilciliği, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen online satranç turnuvası başlıyor.

Online satranç turnuvası başlıyor
14.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:29

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Kocaeli İl Temsilciliği, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen online satranç turnuvası başlıyor.

"Evde satranç var" kampanyası ile gündeme gelen TSF, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ile satrançseverleri turnuvaya davet ediyor. 20 Temmuz Pazartesi günü İzmit'in ilk online satranç turnuvasının gerçekleşeceği etkinliğe müracaatlar başladı. 18 Temmuz'a kadar sürecek olan başvurular sonrası yarışma, yaş gruplarına göre dört ayrı kategoride gerçekleşecek. Yarışmacılar, küçüklerde; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride yarışacak. Sporcular satranç turnuvalarında en çok kullanılan ve en adil olarak görülen İsviçre Sistemi ile 11 tur yarışacak. Satranç müsabakaları yaş kategorilerine göre ayrılan yarışmacılarla saat 16.00-17.00 arası, açık kategoride yarışacak olan yarışmacılarla saat 19.00-20.00 arası yapılacak.

Her tur bitiminde sonraki turun başlayacağı yarışmaların, büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. 20 Temmuz Dünya Satranç Günü vesilesiyle düzenlenecek olan turnuva, pandemi nedeniyle yarışmalara ara veren sporcular ve evde kapalı kalan vatandaşların yüzünü güldürdü. İzmit'te ilk kez düzenlenecek bu turnuvanın gelenekselleşmesi ve kentin tanıtımına da katkı sağlanması hedefleniyor. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, madalya ve saatli satranç seti hediye edilecek. Özellikle çocukların ve gençlerin katılımını hedefleyen İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları turnuvaya davet ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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