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Online Satranç Olimpiyatı finalinde Hint oyuncuların interneti kesilince altın madalya hem...

Covid-19 nedeniyle internette düzenlenen uluslararası Sanal Satranç Olimpiyatı'nın finalinde, iki Hint oyuncunun internet bağlantılarının kesilmesi nedeniyle şampiyonluk hem Hindistan'a hem de Rusya'ya verildi.

Online Satranç Olimpiyatı finalinde Hint oyuncuların interneti kesilince altın madalya hem...
31.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:35

Covid-19 nedeniyle internette düzenlenen uluslararası Sanal Satranç Olimpiyatı'nın finalinde, iki Hint oyuncunun internet bağlantılarının kesilmesi nedeniyle şampiyonluk hem Hindistan'a hem de Rusya'ya verildi.

FIDE Online Satranç Olimpiyatı ilk kez bu sene sanal ortamda gerçekleşti.

Hindistan, finalde iki oyuncunun internet bağlantılarının kesilmesi nedeniyle süre açısından cezalı konumuna düşmelerine itiraz etti.

Yetkililer, 'olağandışı koşullardan' geçildiğini belirtirken Uluslararası Satranç Federasyonu Başkanı Arkady Dvorkoviç de yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Online Chess Olympiad, küresel internet kesintisinden etkilendi. Aralarında Hindistan'ın da bulunduğu birçok ülke etkilendi. Maçın sonucu henüz belirsizken Hindistan'ın iki oyuncusunun internet bağlantıları koptu."

Federasyon Başkanı Dvorkoviç, kurumun temyiz komitesinden 'ortak fikir birliği içinde bir karar çıkmadığını' belirtip her iki takımı da altın madalyayla ödüllendirmeye karar verdiğini söyledi.

Türkiye de katıldı

Bu yıl Temmuz ayında başlayan sanal satranç turnuvasına 160'tan fazla ülke katıldı.

Final maçının sonucu turnuva sürecinde yaşanan tek tartışma değildi.

Ermenistan da Cuma günü bir oyuncusunun, Hindistan'a karşı oynadığı çeyrek final maçında internet sunucusuna bağlantısının kesildiğini ve hamle süresi dolduğu gerekçesiyle maçı kaybettiğini söyledi. Ermenistan'ın sonuca itirazı reddedildi ve ülke protesto amaçlı turnuvadan çekildi.

Uluslararası Satranç Olimpiyatı'nın 44'üncüsünün bu ay içinde Rusya'da gerçekleşmesi planlanıyordu. Ama Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

FIDE Online Satranç Olimpiyatı'na Türkiye de katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye C Grubu'nu yedinci sırada tamamladı. İkinci klasman grup maçlarında da grubunu birinci sırada tamamlayan Türkiye, üst klasman maçlarında beklediği başarıyı yakalayamadı.

BBC
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