Online Satranç müsabakaları tamamlandı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Online Satranç Müsabakaları sona erdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Online Satranç Müsabakaları sona erdi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde satranç sevenlerin ve milli takıma hazırlanan sporcuların müsabakalardan uzak kalmaması için düzenlenen online turnuvaya, başvuru yapan 170 kişiden 124'ü katılım sağladı. Online yapılan müsabakalar sonucunda Ahmet Yasir Yiğit İl Birincisi odu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Online yapılan müsabakalara katılım sağlayan tüm sporculara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA