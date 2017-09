Online satış bit pazarını da vurdu

Gelişen teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla Kahramanmaraş'ta ikinci el satış yapan esnaf, internet üzerinden yapılan alışveriş sitelerinden dolayı iş yapamaz hale geldi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ikinci el satış yapan esnaf, internet üzerinden yapılan eşya satışı nedeniyle iş yapamamaktan yakınıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi, Ekmekçi Mahallesi'nde kurulan bit pazarları, artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı sayesinde vatandaşlar, bit pazarı yerine online satış sitelerinden alışveriş yapıyor.

İnternet üzerinden yapılan alışveriş yüzünden iş yapamadığını belirten esnaf, böyle giderse iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Elektronikten ev eşyalarına kadar insan ihtiyacını karşılayabilecek birçok ürünün bulunduğu bit pazarında, sıfır ve ikinci eşyalara rağbet gittikçe azalıyor. Üniversite öğrencisi Sena Nur Ezel, alışverişlerini internet üzerinden yaptığını söyledi. Ezel, "Gidip uğraşmıyorsun, ürünü almakla internet daha cazip geliyor, istediğin markada istediğin ürünler var. O yüzden ben internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorum" dedi.

Öğrencilerin artık hazır apart evlerde kaldığını dile getiren bit pazarı esnafı Adem Yaşar Beyazıt, Suriyeliler sayesinde ayakta kaldıklarını dile getirdi. Beyazıt, "Öğrenciler gelmez oldu, internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. Apart evlerde kalıyor artık öğrenciler. Bize gelenler memurlar, öğretmenler, Suriyeliler geliyor bize" diye konuştu.

Bir başka bit pazarı esnafı Nurettin Nazlı'da yaptığı açıklamada, kendilerinin de artık internet üzerinden alışveriş yapacaklarını söyledi. Nazlı, "Suriye'den göç olunca genelde müşterilerimizde Suriyelilerden. Tabi dışarıdan gelip burada geçici görev yapan kişiler geliyor. Bir aylık iki aylık ev tutuyor, oralara malzeme alıyor. Bunlar da bizim işimiz. Tabi bazı vatandaşlar yeni alacağı ürün bin liraya ama buraya geliyor 100 liraya, 150 liraya aynı ürünü biraz kullanılmış olarak alabiliyor. İnternete ile çok işim yok ama mecburen bizde başlayacağız internet üzerinden satışlarımıza. Alışveriş biraz daha kolaylaşır internet üzerinden, çünkü eşya alırken bakmaya gidiyoruz, sonra araçla almaya gidiyoruz zor oluyordu" dedi.

Bit pazarı esnafı Bayram Ali Kireşçi ise, "Bundan dört beş yıl öncesine kadar bizim her yılın son aylarında öğrenci sezonumuz olurdu. Ama 5 yıldan bu yana internet üzerinden alışverişlerin artmasıyla bizim o satış sezonumuz bitti. Artık o sezon bir hafta gibi kısa sürede başlayıp bitiyor. İnternet üzerinden alışveriş işi bizlere bayağı bir sekte vurdu" dedi.