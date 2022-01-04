Online saadet zinciriyle 500 milyon TL vurgun iddiası

Saadet zinciri benzeri online bir uygulamaya 45 bin TL yatıran ardından Selman Ay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Avukat Yıldırım Marangoz aynı online uygulama nedeniyle yaklaşık 450 bin civarında mağdur olduğunu ve şebekenin 500 milyon TL civarında vurgun yaptığını söyledi.

Saadet zinciri olarak tabir edilen 'Hik Online' isimli uygulamaya 45 bin TL yatıran ardından uygulamanın işlemlerini kapatmasıyla parasını çekemeyen Selman Ay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, www.hik.online.com isimli site şüpheli olarak yer aldı. Dilekçede şikayetçi Selman Ay "Hik.online isimli site sosyal medyada reklam vermişti. Ben de tıklayarak üye oldum. Yüksek kar vaadi veriyorlardı. Hesabımdaki tüm parayı bunlara aktardım. Daha sonrasında para çekim talebinde bulundum. Bana sistemdeki yoğunluktan dolayı paranın gecikmede olduğu söylendi. Daha sonra paramın akıbetini tekrar sorduğumda 'Belli bir yüzdede vergi öderseniz ödemenizi alabilirsiniz" dediler. Daha sonra tekrar ulaştım ödemem gelmedi ve beni engellediler. Dolandırıldım şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, konuya ilişkin konuşan Selman Ay'ın avukatı Yıldırım Marangoz, "Saadet zinciri şeklinde müvekkilime bir takım vaatlerde bulunup sisteme dahil etmişler. Sistem zaten saadet zinciri sistemi. Müvekkilime bir takım görevler verilmiştir. Müvekkilimin alışveriş yapılmasına teşvik edilmiştir. Ay sonunda müvekkilimin neredeyse yatırdığı miktar kadar müvekkilime iade etmişlerdir. Böylece müvekkilim ile sistem arasında bir güven ilişkisi oluşturulmuştur. Akabinde sisteme yüklü miktarda para girince sistem kapatılıp vatandaşlar dolandırılmıştır. Yaklaşık olarak dosyada 450 bin civarında mağdur vardır. Rakam net olmamakla birlikte ortalama 500-600 milyon TL civarında para dolandırılmıştır. Mağdurlara tavsiyem savcılıklara suç duyurusunda bulunsunlar. Saadet zinciri şekildeki sistemlere vatandaşların güvenmemesi gerekmektedir" dedi.

Siteye 45 bin TL yatıran mağdur Selman Ay ise önce güven verdiklerini söyleyerek "Birebir bonus vaadinde bulundular ilk önce. 5 bin TL'ye 5 bin TL gibi vaatte bulundular. İlk başlarda biraz para çekimi yapmak istedik. Para çekimi yaptık güven verdiler. Daha sonra biz para çekmek talebinde bulunduk. Sistem yoğun dediler. Sonra Whatsapp gruplarına yazı yazdık. Herhangi bir cevap alamadık. Maalesef sonra dolandırıldığımızı anladık. Kayseri'den birisi yazmış mesela bize 130 bin TL kanser parasıydı. Biraz daha biriktirip Hindistan'a tedavi için gidecekti ama maalesef ana parasından da olmuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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