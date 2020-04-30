Online PC ve Mobil Oyunlara İlgi Arttı, İşte En Çok Oynanan Oyunlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Online PC ve Mobil Oyunlara İlgi Arttı, İşte En Çok Oynanan Oyunlar

Koronavirüsün derinden etkilemediği tek sektör oyun sektörü olabilir. Milyonlarca dolar ödüllü büyük çaplı e-spor turnuvaları online ve canlı düzenlenmeye devam ediyor.

Online PC ve Mobil Oyunlara İlgi Arttı, İşte En Çok Oynanan Oyunlar
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

Koronavirüsün derinden etkilemediği tek sektör oyun sektörü olabilir. Milyonlarca dolar ödüllü büyük çaplı e-spor turnuvaları online ve canlı düzenlenmeye devam ediyor. Evden kalan gençler de vakitlerinin çoğunu online oyunlar oynayarak harcıyor. Hem masaüstü hem de mobil platformlarda oyun oynama süresi arttı. Sosyal medyada da gündem oyunlar. İşte veriler

Online Oyunlar Popüler

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve online oyunlara olan ilgisi görülmemiş bir şekilde arttı. Diğer spor dallarında ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası hiç durmadı. Oyunlar hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda oynanıyor. Çevrimiçi oynanabilen mobil oyunlar ve PC oyunları, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde çok popüler. Bu trendle paralel olarak, sosyal ağ platformlarında oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üzerine konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle Amerika'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

Call of Duty 2. Sırada!

Amerika'da son 30 gün içinde hakkında en çok konuşulan oyunlar; Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty, Final Fantasy, Fortnite, Fire Emblem, DOOM, Super Mario, NBA2K, Overwatch ve The Legends of Zelda. Son 30 gün içinde en çok tweetlenen e-spor takımları ise; @FaZeClan, @G2Esports, @mibr, @FNATIC, @Cloud9, @T1, @TeamLiquid,@Luminosity, @paiNGaming ve @TSM.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haber
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haber
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Haber
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haber
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti Haber
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Naci Bostancı Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Podolski Mesut Özil Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Online PC ve Mobil Oyunlara İlgi Arttı, İşte En Çok Oynanan Oyunlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 14:12:25. #1.15#
title