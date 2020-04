Online PC ve Mobil Oyunlara İlgi Arttı, İşte En Çok Oynanan Oyunlar Koronavirüsün derinden etkilemediği tek sektör oyun sektörü olabilir. Milyonlarca dolar ödüllü büyük çaplı e-spor turnuvaları online ve canlı düzenlenmeye devam ediyor.

Koronavirüsün derinden etkilemediği tek sektör oyun sektörü olabilir. Milyonlarca dolar ödüllü büyük çaplı e-spor turnuvaları online ve canlı düzenlenmeye devam ediyor. Evden kalan gençler de vakitlerinin çoğunu online oyunlar oynayarak harcıyor. Hem masaüstü hem de mobil platformlarda oyun oynama süresi arttı. Sosyal medyada da gündem oyunlar. İşte veriler

Online Oyunlar Popüler

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve online oyunlara olan ilgisi görülmemiş bir şekilde arttı. Diğer spor dallarında ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası hiç durmadı. Oyunlar hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda oynanıyor. Çevrimiçi oynanabilen mobil oyunlar ve PC oyunları, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde çok popüler. Bu trendle paralel olarak, sosyal ağ platformlarında oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üzerine konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle Amerika'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

Call of Duty 2. Sırada!

Amerika'da son 30 gün içinde hakkında en çok konuşulan oyunlar; Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty, Final Fantasy, Fortnite, Fire Emblem, DOOM, Super Mario, NBA2K, Overwatch ve The Legends of Zelda. Son 30 gün içinde en çok tweetlenen e-spor takımları ise; @FaZeClan, @G2Esports, @mibr, @FNATIC, @Cloud9, @T1, @TeamLiquid,@Luminosity, @paiNGaming ve @TSM.