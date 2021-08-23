ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR
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ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR
Habermetre - Haberler | Toplum

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR | Siz değerli vatandaşlarımızın emlak ve diğer tüm ödemelerini İnternet üzerinden kolayca yapabileceği online ödeme sistemi https://ebelediye. kozan. bel. tr: 8091/ faaliyete geçmiştir.

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR |

Siz değerli vatandaşlarımızın emlak ve diğer tüm ödemelerini İnternet üzerinden kolayca yapabileceği online ödeme sistemi   https://ebelediye. kozan. bel. tr: 8091/ faaliyete geçmiştir. Telefon ve T. C kimlik numarası güncel olmayan vatandaşlarımızın bu bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

23. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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