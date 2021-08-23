ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR | Siz değerli vatandaşlarımızın emlak ve diğer tüm ödemelerini İnternet üzerinden kolayca yapabileceği online ödeme sistemi https://ebelediye. kozan. bel. tr: 8091/ faaliyete geçmiştir.