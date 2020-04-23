Online nikahla dünyaevine girdiler İstanbul'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sevdiklerinden uzak dünyaevine giren çift, nikah törenlerini internet üzerinden canlı yayın imkanı sunan platformlar aracılığıyla yakınlarına izletti.

İstanbul'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sevdiklerinden uzak dünyaevine giren çift, nikah törenlerini internet üzerinden canlı yayın imkanı sunan platformlar aracılığıyla yakınlarına izletti.

Kına gecesini farklı şehirlerdeki arkadaşlarının da katılımıyla çevrim içi görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulama aracılığıyla gerçekleştiren Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki nikah törenlerinin koronavirüs pandemisi dolayısıyla iptal edilmesinin ardından İstanbul'da dünyaevine girdi.

Bakırköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde evlenen çift ile nikah şahitleri, maskeleri ile salona giriş yaparken, bir nikah şahidi çifte "Sizin için düğünlük maskemi taktım da geldim." esprisi yaptı. Çift ve şahitler, vücut ısıları ölçüldükten sonra tören alanına alındı.

Başta birinci derece akrabaları olmak üzere yakınlarına "evde kal" çağrısında bulunan ve bu sebeple sınırlı sayıda şahidin huzurunda dünyaevine giren çift, nikah törenlerini merak eden ve bu anlara "sanal şahitlik" etmek isteyen yakınları için internette canlı yayın yaptı. Görüntüleri cep telefonları aracılığıyla farklı uygulamalarla izleyenlere aktaran çiftin yakınları, bir yandan törendeki gelişmeleri yorumlarken, diğer yandan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Görüntülü konferans imkanı sunan uygulamaları kullanarak katılımcıları mutluluklarına ortak eden çift, tebrikleri de online şekilde kabul etti.

Evlilik cüzdanını alır almaz eşinin ayağına basan Pınar Gürkan, aynı dernekte farklı şehirlerde faaliyet yürüttükleri eşi ile iki yıl önce tanışıp evlenme kararı aldıklarını söyledi.

Annesinin Ankara'da olduğunu, törene babası ve kız kardeşinin katıldığını belirten Gürkan, eşinin annesinin de Adana'da olduğu için törene katılamadığını kaydetti.

"Sosyal ortamlardan destek alarak nikahımıza onları da dahil etmiş olacağız." diyen Gürkan, yakınlarının törene katılımlarından ziyade sağlıklı olmalarının daha önemli olduğunu dile getirdi.

Online kına gecesi

Yaptıkları online kına gecesi etkinliğine de değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Her şeyimiz iptal oldu. Arkadaşlarım uzaktaydı. Biz de İstanbul'da tek başımıza kalmıştık. Öyle olunca arkadaşlarım dediler ki 'hadi internet ortamında bir eğlence yapalım.' İnternet ortamında, herkesin toplanabileceği bir platformda buluştuk. Orada hep beraber müzikler çalındı, herkes olduğu yerde oynadı, eğlendi. Çok da nasıl bir şey olacağını bilmiyorduk açıkçası, birlikte olmaktı, zaman geçirmekti amacımız. Çok eğlenceli olmaya başladı. Herkes kendi ortamında yiyip içip sohbet ederken, çok tatlı olmaya başladı. Sonrasında bir arkadaşım 'hadi herkes mum yaksın, tam bir kına konsepti olsun.' dedi. Kına kıyafetim olmadığı için kafama bir tane kırmızı bluz takmıştım, ondan şapka yapmıştım. Sonra herkes mum yakınca büyülü bir ortam oldu. Yanımdaki komşum, beraber karantinada kaldığımız kişi, o da çevremde döndü bir kına gecesi gibi. Bilgisayara baktığımda inanılmaz bir şeydi. Annelerimiz oradaydı, onlar da ağlıyordu. Çok duygusal bir ortamdı."

Etkinlik sürerken bir ihbarı değerlendiren polisin eve geldiğini vurgulayan Gürkan, "Çok da gürültülü bir şeyimiz de yoktu açıkçası ama sokağa çıkma yasağı olduğu için şehir çok sessiz. Cam açıldığında gülüşlerimiz duyulmuş herhalde. Komşularımız da herhalde kalabalık bir şeyler yapıyoruz zannetmiş bir komşumuz. Endişelenip polisi aramış. Polis de gelip kapıyı çaldı; 'şikayet var, burada organizasyon mu var?' dedi. Dedik ki 'bilgisayarın içerisinde online bir organizasyon var' Öyle gerçekleşti her şey. Onlar da teşekkür etti, mutluluk dileyip gitti." diye konuştu.

- Salgın devam ederse düğün de "online" olabilir

Damat Mutlu Toksöz de aile bireylerinin sağlığını ön planda tuttuklarına dikkati çekti.

Toksöz, "Bizler için onların sağlıklı ve varolması önemli. Biz teknolojiyi bir şekilde kullanıp varolan dünyayı onların ayaklarına getirmeyi sağlarız. Bizim için önemli bir an ama bizler için onların varlığı daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ve eşinin annesinin 70 yaşından büyük olduğunu ve her ikisinin de nikahı canlı yayınla takip ettiğini belirten Toksöz, "Davetiyemizde özellikle nerede olduğu gibi bilgiler vermek istemedik. Sadece online linkleri bıraktık. Sadece şahitlerimiz ve bir iki de çok yakın dostumuz yanımızda. Birinci derecede akrabalarımızın çok büyük bir kısmı, şu anda evlerinde sağlıklı kalıyorlar." dedi.

Salgın öncesinde dünyaevine girmek için farklı hayaller kurduklarını kaydeden Toksöz, "Tabii ki burukluk var ama bizim için şöyle de bir durum oldu; gerçekten her burukluğun içerisinde çok da güzel bir anekdotun ortaya çıkıyor olabilmesi de bizler için güzel bir fırsat. 'Ailelerimizden uzağız.' derken, birden bire tüm Türkiye ile bir arada olduk. Bu da bizim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

6 Haziran için planlama yaptıkları düğünlerini 5 Eylül'e ertelediklerini söyleyen Toksöz, salgının sürmesi halinde düğünü de online gerçekleştirebileceklerine işaret etti.

Toksöz, "Eğer 5 Eylül'de de yine aynı şekilde risk teşkil ederse sevdiklerimizi riske atmayı düşünmüyoruz. Öyle durumda yine online platformda olabiliriz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA