'Online Moda Akademisi' Akademi Beyoğlu'nda başladı
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'Online Moda Akademisi' Akademi Beyoğlu'nda başladı

05.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:17
'Online Moda Akademisi' Akademi Beyoğlu'nda başladı

Gençlere sanat ve moda tarihinin anlatıldığı Online Moda Akademisi Akademi Beyoğlu'nda başladı.

Gençlere sanat ve moda tarihinin anlatıldığı Online Moda Akademisi Akademi Beyoğlu'nda başladı. Pek çok farklı sanat eseri ve sanatçı hakkında da fikir edinme imkanı sunan eğitimlere katılmak isteyen gençler, Kursiyer Beyoğlu web sitesi üzerinden kayıt yaptırarak dersleri online olarak izleyebiliyor.

Beyoğlu Belediyesi pandemi sürecinde online eğitim çeşitliliğini arttırarak gençleri desteklemeye devam ediyor.  Gençlere sanat ve moda tarihinin anlatıldığı Online Moda Akademisi Akademi Beyoğlu'nda başladı. Dr. Merve İlbak Tahmaz'ın anlatımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, gençler sosyal ve siyasi tarihin sanata nasıl yön verdiğini, yeni akımların oluşumunu, bu akımların birbirine olan etkilerini çeşitli perspektiflerden değerlendirme fırsatı buluyor.

GENÇLER GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SANAT VE MODA TARİHİNİ ÖĞRENİYOR

Online Moda Akademi'sinde işlenen Tarih Öncesi Sanat, Antik Kültürler, Rönesans Sanatı Barok, Rokoko, Sanat Akımları ve Post Modern Sanat konuları ile katılımcılar, ilkel dönem mağara sanatından başlayarak, ilk yerleşik hayata geçişe; medeniyetlerin oluşumundan, ilk modern sanat hareketlerinin başlangıcına dek süren sanat tarihi ve moda tarihini öğreniyor. Pek çok farklı sanat eseri ve sanatçı hakkında da fikir edinme imkanı sunan eğitimlere katılmak isteyen gençler, internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak dersleri online olarak izleyebiliyor.


'Online Moda Akademisi' Akademi Beyoğlu'nda başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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