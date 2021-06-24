Online kurslarda öğrendikleriyle sergi açtılar

Bornova Belediyesi'nin bir çok farklı branşta düzenlediği ve pandemi nedeniyle bu sene online olarak gerçekleştirdiği Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarını bitiren Bornovalılar, yıl sonu heyecanı yaşadı.

Seramik, Resim, Fotoğrafçılık ve El Sanatları dallarında eğitimini tamamlayan kursiyerler öğrendiklerini Büyükpark içinde kurulan stantlar ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'n de sergiledi.

Düzenlenen organizasyonla açılışı yapılan sergide, Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarından 12 Ekim 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında online eğitim alan 182 si yetişkin45'i çocuk 227 kursiyerin eserleri yer aldı. 4 farklı branşta 6 eğitmen tarafından verilen dersler haftada 5 saat olmak üzere ayda 20 saat olarak gerçekleşti. Kursları başarı ile tamamlayan Bornovalılar ise normalleşme geçilmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan sergide biraraya geldi.

25 Haziran tarihine kadar açık kalacak olan sergide, özellikle kadın kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Kursiyerler yaptıkları ürünleri satışını da yapma imkanı buldu. Serginin açılışını kursiyerlerle birlikte yapan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, eğitmenlere de pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışma için çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler