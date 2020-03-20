Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı, koronavirüs belirtileri üzerinden nasıl hareket edilmesi gerektiği bilgileri içeren internet sitesini yayına aldı. Sevindirici gelime sonrası Online koronavirüs testi nasıl yapılır, internet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır ve online koronavirüs uygulaması nedir gibi soruların yanıtları merak edildi.

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemleri artıran Sağlık Bakanlığı, belirtilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan internet sitesini devreye soktu. Vatandaşları sevindiren gelişme sorası internet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır, online koronavirüs uygulaması nedir ve online koronavirüs testi nasıl yapılır gibi soruların yanıtları araştırıldı.

ONLİNE KORONAVİRÜS UYGULAMASI NEDİR?

Online koronavirüs uygulaması, ağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan internet tabanlı koronavirüs testidir. Uygulama bilgilerinde "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı vardır. Uygulamada "Eğer kendinizde veya bir yakınınızda Koronavirüsü olduğunu düşünüyorsanız soruları cevaplayınız" uyarısı da bulunuyor.

ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Online koronavirüs testini 4 adımda kolayca yapabilirsiniz.

Online koronavirüs testi 1. adım:

1. adımda, TC kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

1. adım

Online koronavirüs testi 2. adım:

2. adımda ağlık çalışanı olup olmadığınızı konunda tercih yapmalısınız. Ayrıca listedeki hastalıklardan sizde olan hastalık varsa seçmeniz gerekiyor.

2. adım

Online koronavirüs testi 3. adım:

3. adımda, son 14 içinde seyahat ettiğiniz ülke, son gün içinde ziyaret ettiğiniz sağlık kuruluşu ve son 14 gün içinde solunum yolu hastalığı geçirip geçirmediğiniz konusunda seçim yapmalısınız.

3. adım

Online koronavirüs testi 4. adım:

Son adımda ise ateş dereceniz ve yaşadığınız ağlık soruları hakkında tercihler yapmanız gerekiyor.

4. adım

Sonuç olarak size değerlendirme sonucu veriliyor.Ancak, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısını da dikkate almalısınız.

Sonuç

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