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Online Koronavirüs Kontrolü Sitesine Büyük İlgi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede vatandaşların hastalık riskini sorgulayabilecekleri web sitesini açtı. T.C. Sa

19.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:33
Online Koronavirüs Kontrolü Sitesine Büyük İlgi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede vatandaşların hastalık riskini sorgulayabilecekleri web sitesini açtı. T.C. Sağlık Bakanlığı Online Koronavirüs Kontrol Uygulaması, kişiye sorular yönelterek testi gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların online koronavirüs kontrolü yapmalarını sağlayan web sitesini hizmete sundu. Daha önce ALO 184 hattından yapılan uygulama, koronaonlem.saglik.gov.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başladı. Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara çeşitli sorular (Son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahatiniz oldu mu? Hangi şehirde bulunuyorsunuz? Herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu? Solunum yolu hastası biriyle temasınız oldu mu? Kronik bir hastalığınız var mı? gibi) yöneltiyor. Sistem, aldığı sonuçlara göre kişiye bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek çıkması durumunda kişi sağlık tesisine gitmesi konusunda uyarılıyor.

Şu anda sadece Türkiye'de hizmet veren web sitesini ilk bir saatte 100 bin kişi ziyaret etti. Sistemin çok yakında İngilizcesinin yayına alınarak Dünyanın kullanımına sunulması planlanıyor. Sisteme giriş yapmak için, T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum yılı ve telefon numarasının girilmesi zorunlu. Test 4 adımda tamamlanıyor.

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

Kaynak: Tamindir

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