Online kodlamada yaz dönemi başlıyor
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Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

Online kodlamada yaz dönemi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziranda başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziranda başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirakin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 21 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Mobil Uygulama Yapımı (MIT INVERTOR), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Code.org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Detaylı bilgi belediyenin sitesinden elde edilebilir. - BURSA

Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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