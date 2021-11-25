25 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Online kodlamada kış dönemi başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 6 Aralık'ta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 6 - 31 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code. org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.

Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021 Cuma olan programın kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

Kış Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2021 Cuma

Eğitimlerimiz 6 Aralık-31 Aralık 2021 ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,

Arduino devre elemanları ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.

11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ

Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Kış Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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