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Online kodlamada kış dönemi başlıyor

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Online kodlamada kış dönemi başlıyor

25 KASIM 2021BASIN BÜLTENİOnline kodlamada kış dönemi başlıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış...

25 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Online kodlamada kış dönemi başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 6 Aralık'ta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 6 - 31 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code. org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.

Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021 Cuma olan programın kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

Kış Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2021 Cuma

Eğitimlerimiz 6 Aralık-31 Aralık 2021 ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,

Arduino devre elemanları ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.

11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ

Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Kış Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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