Online kodlama kampı atölye etkinliğine 70 öğrenci katıldı Online kodlama kampı atölye etkinliğine 70 öğrenci katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Kodlama Kampı Atölyesi, etkinliği korona virüs salgını nedeniyle online platforma taşındı.

Online kodlama kampı atölye etkinliğine 70 öğrenci katıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Kodlama Kampı Atölyesi, etkinliği korona virüs salgını nedeniyle online platforma taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. öğrencileri için uzaktan eğitim yöntemiyle online kodlama kampı atölye etkinliği düzenledi. 3 gün süren etkinliğe 70 öğrenci katıldı.

İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı online Kodlama Kampı Atölye etkinliğine 70 öğrenci katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından canlı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarına öğrenciler özel uygulamalar aracılığıyla evlerinde bilgisayarlarından katıldı. Öğrenciler dersleri canlı olarak izleyebildi. Atölye kapsamında öğrencilere temel olarak Blok Kodlama örnekleri ve yazılımları gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Korona virüs salgını dolayısıyla kodlama eğitimimizi bu yıl online olarak gerçekleştirdik. Hayallerinizi geniş tutmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Yapmak istediğiniz bir şey varsa onun üzerine muhakkak gitmeniz gerekiyor. Dijital dünyada hiçbir sınırlama olmadan önünüz tamamen açık. Burada bu güzel programları yapan çocuklar, gençler olarak ülkemize çok büyük faydalarınız olacaktır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar açık olacak" dedi.

Kaynak: İHA