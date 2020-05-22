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Online karate yarışmalarında dereceye girenlere madalyaları kapılarına getirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan online karate yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları kapılarına teslim edildi.

Online karate yarışmalarında dereceye girenlere madalyaları kapılarına getirildi
22.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:53

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan online karate yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları kapılarına teslim edildi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate branşında Zonguldak'ta bir ilk gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında online sistem ile karate kata yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara toplamda 32 sporcu online sistemi ile katılırken değerlendirmeleri Karate İl Temsilciliği tarafından yapıldı. Online sistem ile hünerlerini sergileyen sporcular birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven ve Karate İl Temsilcisi Yüksek Tok tarafından her sporcunun evlerine tek tek gidilerek takdim edildi. Sporcular ve aileleri de bu durum karşısında büyük mutluluk duydu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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