Online iyi yaşam festivali başladı
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Online iyi yaşam festivali başladı

Online iyi yaşam festivali başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Farklı alanlarda canlı dersler veren Studio Canlı platformu, Anneler Günü'nü de kapsayan 2-16 Mayıs tarihleri arasında iyi yaşam festivali Mayfest'i başlattığını duyurdu.

Farklı alanlarda canlı dersler veren Studio Canlı platformu, Anneler Günü'nü de kapsayan 2-16 Mayıs tarihleri arasında iyi yaşam festivali Mayfest'i başlattığını duyurdu. Online yapılan festivalde, kişisel gelişim eğitimleri, yoga ve nefes egzersizleri gibi birçok etkinlik yapılacağı kaydedildi.

Mindfulness'tan (farkındalık) kişisel gelişime, yogadan nefes egzersizlerine ve hobi kulüplerine kadar birçok farklı alanda uzman eğitmenlerle, canlı dersleri içinde barındıran Studio Canlı, dün başlattığı Mayfest ile, iyi yaşam kültürünü yaymayı hedefliyor.

'İyi hissetmek herkesin hakkı' felsefesiyle yola çıkan platform, 16 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, kullanıcılarını sevdikleri ile keyifli etkinliklerde buluşturacak. Kullanıcılar, uygulamaya arkadaşlarını sınırsız davet edebilme fırsatını da elde edecek.

ANNELER GÜNÜ İÇİN ÖZEL HEDİYE

Studio Canlı platformunun kurucularından Nilay Aydoğan, "Mayfest ile herkesin kendinden bir parça bulabileceği bin 500'den fazla canlı etkinlik içeren iyi yaşam festivalimizi ikinci kez düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bir diğer kurucu ortak Erhan Ali Yılmaz ise, "Türkiye'de 'iyi yaşam' kavramı ile tanışmayan kalmasın istiyoruz, o nedenle tüm abonelerimizi festivale arkadaşlarını davet etmeye ve iyiliği yaymaya davet ediyoruz. Mayıs ayı festival gibi geçecek" diye konuştu.

 Platform, ekip arkadaşlarına 'iyi yaşam' hediye etmek isteyen kurumlara da toplu abonelik satın alma hizmeti sağlıyor. Aile ve çalışma arkadaşlarıyla sosyalleşmek, spor yapmak ve hobiler edinmek isteyen insanlar için hizmet sunuyor. MayFest programı altında tüm kullanıcılarına sınırsız olacak şekilde arkadaşlarına hediye edebilecekleri 1 aylık abone kampanyası da yapıyor.


Online iyi yaşam festivali başladı
Online iyi yaşam festivali başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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