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"Online İşlemler"e kaydedilen kart sayısı 1 milyonu aştı

Türk Telekom'un "Online İşlemler" mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı 1 milyonu geçti.

25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:09

Türk Telekom'un "Online İşlemler" mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı 1 milyonu geçti.

Türk Telekom açıklamasına göre, "Online İşlemler" mobil uygulaması, yenilikçi yaklaşımıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Fatura ödeme, TL yükleme, paket satın alma işlemleri uygulamaya kredi kartı bilgilerinin tanımlanmasıyla hızlandı. Kart bilgilerini uygulamaya kaydeden müşterilerin sayısı altı ayda 1 milyonu aştı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek amacıyla sunduğu müşteri odaklı self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. Online İşlemlerde fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ya da TL göndermenin yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuluyor.

Kaynak: AA

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