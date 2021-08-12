Online İşlemler'de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı
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Online İşlemler'de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

Online İşlemler'de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un Online İşlemler mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı, bir yılda üç katına çıkarak 3 milyona ulaştı.

Türk Telekom'un Online İşlemler mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı, bir yılda üç katına çıkarak 3 milyona ulaştı.

Türk Telekom'un, birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşmayı mümkün kılan Online İşlemler uygulamasına, kullanıcıların ilgisi sürüyor. Son bir yılda, kayıtlı kredi kartı sayısının 3 katına çıkarak 3 milyona ulaştığı Online İşlemler'de fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanakları sunuluyor.

Şirket güvencesi ile uygulamada kartını kaydeden müşteri sayısının dijitalleşen dünyada gelecek dönemlerde daha da artması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, Online İşlemler mobil uygulaması ile kullanıcılar güvenli ve hızlı ödemenin yanısıra tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, kalan kullanımlarını sorgulama ve fatura detaylarını inceleyebilme gibi işlemler yapabiliyorlar. Ayrıca Sil Süpür ile GB, dakika ve Muud Premium gibi hediyelerin de dahil olduğu sürprizler, Bana Özel ile çok avantajlı kampanya ve paketler, Bi'Dünya Fırsat ile de anlaşmalı markalarda indirimler ve avantajlar şirket kullanıcılarına özel olarak sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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