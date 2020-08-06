Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta Uzmanlar, online iş görüşmelerinde tıpkı birebir iş görüşmelerindeki gibi özenli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi birçok alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. Salgının etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan iş görüşmeleri, yerini online platformlarda birebir yapılan görüşmelere bıraktı. Beyaz yaka çalışanlarda önceki dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem, COVID-19 ile birlikte mavi yaka çalışanlar tarafından da kullanılmaya başlandı.

Özellikle daha çok tanıdıklar vasıtasıyla, birebir görüşerek iş bulunabilen inşaat sektörü de dijitalleşmeden payını aldı. İŞKUR'un resmi istihdam merkezi konumunda olan, yapı-inşaat sektörüne özel kariyer platformu Workindo.com CEO'su Erhan Kocabaş, yeni dönemde projelere insan kaynağı sağlama konusunda dijital platformların kullanılmasının daha da artacağına değinerek, "Dijitalleşmenin kullanılmaya başlandığı her alanda, koronavirüs etkisiyle bu süreç daha da hızlandı. Pandemiden önce işimizin online kariyer sitesi olmasından kaynaklı iş görüşmelerini online olarak yapıyorduk. Pandemi sırası ve sonrasında bu görüşmeler çok daha fazla artış gösterdi. Birçok sektörde kariyer anlamında da gerek şirketler gerekse de çalışanlar yine online platformlardan iş başvuruları ve görüşmeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerdir." dedi.

Mavi yakalıların ağılıkta olduğu inşaat sektöründe online iş görüşmesi yaparken birtakım kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erhan Kocabaş, 5 önemli maddeyi şöyle sıraladı:

1) Konforlu ve sakin bir ortam seçmelisiniz

İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu anlardır ve kişi kendisini her anlamda rahat hissetmelidir. Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat ettirecek bir yer olmalı. Her iki tarafında birbirinin sesini rahatça duyabileceği sessiz ve tek başınıza olabileceğiniz bir ortam verimli bir görüşme gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

2) İnternet bağlantısına dikkat

En öncelikli konuların başında kesintisiz bir internet bağlantınızın olması geliyor. Görüşme esnasında kopan internet, hem işe başvuru yapanın hem de görüşmeyi yapanın dikkatinin dağılmasına yol açar ve kişileri strese sokabilir. Bu durum tarafların kendisini ifade edememesini de sağlayacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden online görüşme yapmadan önce internet bağlantısını garantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı bir B planı oluşturulmalıdır.

3) Sade bir arka plan ve omuz hizası kamera açısı tercih edilmeli

Görüşme esnasında arka planınızın sade ve dikkati dağıtmayan bir lokasyon olmasına dikkat etmelisiniz. Görüşme yapan kişiler tamamen birbirine odaklanmalı ve görüntü kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın konumunu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi bir görüntü yakalamanız gerekir. Bunun için de omuz planda bir kamera açısı tercih edilmelidir.

4) Giyiminize özen göstermelisiniz

İş görüşmelerinin en önemli konularından birisi de karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görüntünüzdür. Online görüşmelerde de prezentabl bir görünüme sahip olmak size avantaj sağlayacaktır. Koyu tonlarda ve ciddi bir giyim ile bunu sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz önemin de göstergesidir.

5) İş odaklı ve net olmalısınız

İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve vurgulu bir şekilde kullanarak kendinizi net ifade etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova yapmanız faydalı olacaktır. Konunun tamamen iş olduğunu unutmadan, alakasız konulara ve özel hayatınıza dair detaylara girmeden deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok soğuk ve sert bir imaj çizin.

Kaynak: Bültenler