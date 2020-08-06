Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta

Uzmanlar, online iş görüşmelerinde tıpkı birebir iş görüşmelerindeki gibi özenli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta
06.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:18

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi birçok alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. Salgının etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan iş görüşmeleri, yerini online platformlarda birebir yapılan görüşmelere bıraktı. Beyaz yaka çalışanlarda önceki dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem, COVID-19 ile birlikte mavi yaka çalışanlar tarafından da kullanılmaya başlandı.

Özellikle daha çok tanıdıklar vasıtasıyla, birebir görüşerek iş bulunabilen inşaat sektörü de dijitalleşmeden payını aldı. İŞKUR'un resmi istihdam merkezi konumunda olan, yapı-inşaat sektörüne özel kariyer platformu Workindo.com CEO'su Erhan Kocabaş, yeni dönemde projelere insan kaynağı sağlama konusunda dijital platformların kullanılmasının daha da artacağına değinerek, "Dijitalleşmenin kullanılmaya başlandığı her alanda, koronavirüs etkisiyle bu süreç daha da hızlandı. Pandemiden önce işimizin online kariyer sitesi olmasından kaynaklı iş görüşmelerini online olarak yapıyorduk. Pandemi sırası ve sonrasında bu görüşmeler çok daha fazla artış gösterdi. Birçok sektörde kariyer anlamında da gerek şirketler gerekse de çalışanlar yine online platformlardan iş başvuruları ve görüşmeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerdir." dedi.

Mavi yakalıların ağılıkta olduğu inşaat sektöründe online iş görüşmesi yaparken birtakım kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erhan Kocabaş, 5 önemli maddeyi şöyle sıraladı:

1) Konforlu ve sakin bir ortam seçmelisiniz

İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu anlardır ve kişi kendisini her anlamda rahat hissetmelidir. Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat ettirecek bir yer olmalı. Her iki tarafında birbirinin sesini rahatça duyabileceği sessiz ve tek başınıza olabileceğiniz bir ortam verimli bir görüşme gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

2) İnternet bağlantısına dikkat

En öncelikli konuların başında kesintisiz bir internet bağlantınızın olması geliyor. Görüşme esnasında kopan internet, hem işe başvuru yapanın hem de görüşmeyi yapanın dikkatinin dağılmasına yol açar ve kişileri strese sokabilir. Bu durum tarafların kendisini ifade edememesini de sağlayacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden online görüşme yapmadan önce internet bağlantısını garantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı bir B planı oluşturulmalıdır.

3) Sade bir arka plan ve omuz hizası kamera açısı tercih edilmeli

Görüşme esnasında arka planınızın sade ve dikkati dağıtmayan bir lokasyon olmasına dikkat etmelisiniz. Görüşme yapan kişiler tamamen birbirine odaklanmalı ve görüntü kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın konumunu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi bir görüntü yakalamanız gerekir. Bunun için de omuz planda bir kamera açısı tercih edilmelidir.

4) Giyiminize özen göstermelisiniz

İş görüşmelerinin en önemli konularından birisi de karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görüntünüzdür. Online görüşmelerde de prezentabl bir görünüme sahip olmak size avantaj sağlayacaktır. Koyu tonlarda ve ciddi bir giyim ile bunu sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz önemin de göstergesidir.

5) İş odaklı ve net olmalısınız

İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve vurgulu bir şekilde kullanarak kendinizi net ifade etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova yapmanız faydalı olacaktır. Konunun tamamen iş olduğunu unutmadan, alakasız konulara ve özel hayatınıza dair detaylara girmeden deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok soğuk ve sert bir imaj çizin.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis Güncel
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Magazin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Deniz Demir Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Okan Buruk Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:19:02. #1.14#
title