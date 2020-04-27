'Online Hekim' uygulamasını hayata geçirdi
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'Online Hekim' uygulamasını hayata geçirdi

Dünyayı sarsmaya devam eden korona virüs salgını sonrası hem evlerinden çıkamayan hem de hastaneye enfekte olacağı düşüncesiyle gitmekten çekinenler için Medicana Sağlık Grubu 'Online Hekim' uygulamasını başlattı.

27.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:39
'Online Hekim' uygulamasını hayata geçirdi

-Dünyayı sarsmaya devam eden korona virüs salgını sonrası hem evlerinden çıkamayan hem de hastaneye enfekte olacağı düşüncesiyle gitmekten çekinenler için Medicana Sağlık Grubu 'Online Hekim' uygulamasını başlattı. Tetkik sonuçlarının uygulama sayesinde hekimler ile online paylaşılabileceği ve değerlendirmesinin de istenebileceğine dikkat çekildi.

Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de zorunlu olarak çeşitli önlemler alınmasına yol açtı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların evden çıkmasının yasaklanması sonrası bu yaş grubundaki kişilerin farklı hastalıklar için sağlık hizmetlerine ulaşması büyük önem taşıyor. Tüm bunların yanı sıra hastane ortamında enfekte olacağını düşünen bazı kişiler de sağlık hizmeti almaktan çekiniyor. Medicana Sağlık Grubu da bu kişiler için 'Medicana Online Hekim Uygulaması'nı hayata geçirdiğini duyurdu.

'Online Hekim' uygulamasıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı;

"Evinizden çıkmadan, tek tuşla, sağlık hizmetlerinin size ulaştırılmasını hedeflediğimiz bu uygulama sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, istediğiniz branşta hekimimizle bilgisayarınızdan, tablet ya da akıllı telefonunuz üzerinden görüntülü görüşme imkanı ile sağlık sorunlarınıza ilişkin danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Online Hekim görüşmesi yapabilmek için çağrı merkezimizden randevu oluşturmanız yeterli olacaktır. Web sitemiz online hekim bölümünden İstediğiniz bölümü ya da hekimi seçip, görüşmeyi başlatmak için çağrı merkezimize bildirimde bulunup, istediğiniz online görüşme tarih ve saatine randevu oluşturmanız mümkün. Randevu tarihinde size çağrı merkezimiz tarafından iletilen link ile doğrudan hekiminizle online görüşmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz, tetkik sonuçlarınızı hekiminiz ile yine online paylaşabilir, değerlendirmesini isteyebilirsiniz.

Online Hekim uygulaması yalnızca tıbbi danışmanlık hizmeti olup hastaneye ya da acil sağlık birimlerine başvurulması gereken durumları kapsamaz. Acil sağlık hizmeti gerektiren travma, ciddi yanık, kaza, yaralanma vakaları, ani gelişen hastalıklar, beyin ve omurilik yaralanmaları, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, kusma ve benzeri gibi durumlarda kişinin bizzat acil servislere başvurması gerekmektedir."


Kaynak: DHA

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