Online Halk Oyunları Yarışması birincisi ödülünü Kaymakam Yıldız'dan aldı Menteşe Gençlik ve Spor Ilçe Müdürlüğü tarafından pandemi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Online Halk Oyunları yarışmasında birinci olan Çağla Yavuz ödülünü Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'dan aldı.

Menteşe Gençlik ve Spor Ilçe Müdürlüğü tarafından pandemi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Online Halk Oyunları yarışmasında birinci olan Çağla Yavuz ödülünü Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'dan aldı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından evde kal sloganı doğrultusunda online olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında planlanan Online Halk Oyunları yarışmasında yıldızlar kategorisinde birinci olan Çağla Yavuz'a madalya ve kupasını veren Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz pandemi süresince çok önemli etkinliklere imza attı. Online yarışmalarla tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir süreç yönettiler. Bu bağlamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Online Halk Oyunları yarışması da bu süreci evlerinde geçiren gençlerimiz için önemli bir etkinlik oldu. Ben birinci olan kızımız Çağla Yavuz nezdinde tüm katılımcıları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kupa takdiminde Çağla Yavuz'un eğitmeni Olgun Manap, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve etkinlik sorumlusu Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Bilişim Uzmanı İlker Cömert de hazır bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA