Online eğitimlere yönelik talep arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Online eğitimlere yönelik talep arttı

07.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:44
Online eğitimlere yönelik talep arttı

sahibinden.com'un verilerine göre, temas ortamını ortadan kaldırarak güvenli bir öğrenme deneyimi sunan online eğitimlere yönelik ilgi giderek artıyor.

sahibinden.com'un verilerine göre, temas ortamını ortadan kaldırarak güvenli bir öğrenme deneyimi sunan online eğitimlere yönelik ilgi giderek artıyor.

sahibinden.com açklamasına göre, son dönemde alınan tedbirler kapsamında fiziki sınıf ortamlarındaki eğitim ve kurslara bir kez daha ara verilmesi, eğitim ve gelişim konusunda destek almak isteyenlerin online eğitimlere yönelmesine sebep oldu.

sahibinden.com verilerine göre, "Özel Ders Verenler" kategorisi altında yer alan "İlköğretim" alt kategorisinde yüzde 29 artış yaşandı. Yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği "Yabancı Dil" alt kategorisine ilgi yüzde 13 arttı.

Bu dönemde çocukların evlerde daha fazla vakit geçirmesiyle ailelere yardımcı olmak amacıyla daha fazla aranan "Çocuk Gelişimi" alt kategorisinde yüzde 196 artış meydana gelirken, "Müzik ve Enstrüman"da ise ilgi yüzde 19 artış kaydetti. Yine bu dönemde "İş İlanları" kategorisi altında yer alan "Öğretmen" alt kategorisinde ise yüzde 60 artış yaşandı.

sahibinden.com, online eğitim alırken şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

"Bilgisayarı zararlı yazılımlara karşı koruyacak antivirüs programları yükleyin. Online eğitimlerde bağlanacağınız platforma özgün güçlü şifreler oluşturun. Cihazlarda kurulu olan işletim sisteminin güncellemesini yapın. Ders notlarınızı yedekleyerek olası veri kayıplarını engelleyin. Bilgisayarda yer alan görüntü donanımlarına izinsiz erişilmediğinden emin olun. Bilgisayarda kontrol sağlamak amacıyla ebeveyn denetimi içeren yazılımlar yükleyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı
GAİB Online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı
Online tarım dersleri başladı
Online tarım dersleri başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Gökhan Alkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Online eğitimlere yönelik talep arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:23:15. #1.14#
title