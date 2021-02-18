Online eğitime güvenlik desteği
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Online eğitime güvenlik desteği

18.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:43
Online eğitime güvenlik desteği

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerinin uzaktan eğitimde de güvende olmasını sağlamak için, online eğitime 'güvenlik desteğinde' bulunuyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerinin uzaktan eğitimde de güvende olmasını sağlamak için, online eğitime 'güvenlik desteğinde' bulunuyor.

Uzaktan eğitim sürecinde ekran kullanımının artışıyla birlikte, antivirüs yazılım lisanslarının önemi de katlandı. Okul, ücretsiz sağladığı Bitdefender antivirüs yazılımı ile, hem siber güvenlik desteği veriyor hem de 'Total Security' ile ebeveynlere, çocuklarının bilgisayarlarının güvenliğini yönetme olanağı tanıyor. Uzaktan eğitim sürecinde; kişisel verilerin korunması, uzaktan eğitim platformlarının gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ve çocuklarının kullandığı bilgisayarların güvenliği gibi konular aileler için öncelikli öneme sahip oldu.  

"ANTİVİRÜS YAZILIMI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SAĞLANDI"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Yönetimimiz, dünya çapında birçok ödüle sahip Bitdefender antivirüs yazılım şirketi ile anlaşarak son derece önemli bir destek daha oluşturdu. "Total Security" adlı en kapsamlı paketini, 1 yıllık lisansı ücretsiz olarak öğrencilerimize veriyoruz. Üstelik 3 kullanıcılı bir versiyonu içeriyor. Bu paket, aynı zamanda ebeveynlerin; çocuklarının bilgisayarlarının güvenliğini yönetmesine de olanak tanıyor" diye konuştu.

Doğa Koleji velileri, doğa store web sitesinden ulaşabilirler. Her bir öğrenci için, 3 kullanıcılı bir lisansı, ücretsiz olarak temin edebilecek.  Veliler, e-doğa sisteminden giriş yaptıkları için, sistem tarafından tanınacaklar ve e-doğa store'a üye olma adımını tamamladıktan sonra, bedelsiz şekilde satın alma işlemini gerçekleştirebilecekler.


Online eğitime güvenlik desteği
Online eğitime güvenlik desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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