Online eğitim gören öğrencilere uzmanından fiziksel aktivite tavsiyeleri

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, pandemi şartlarından dolayı eve kapanmak zorunda kaldı ve fiziksel aktiviteleri kısıtlandı. Bu inaktivite durumu çeşitli problemlere yol açmaya başladı. Fiziksel aktivite ile hareketin artırılması ve hareketsizliğin azaltılması gerektiğini söyleyen Ar. Gör. Emine Nur Demircan, "Fiziksel aktiviteler ile çocukluk döneminde veya ileride oluşabilecek hastalıkların önüne geçebilir" dedi.

Online eğitim gören öğrencilerin hangi yaşta hangi aktiviteleri yapmalı konusunda açıklamalar yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ar. Gör. Emine Nur Demircan, "Çocukların yapacağı fiziksel aktivitelere karar verilirken temel olarak yaş, fiziksel çevre, fiziksel uygunluk ve vücut ağırlığı dikkate alınmalıdır. Bunlara ek olarak eğlenceli olması, çocukların gereksinimlerine göre planlanmış olması, kolaylıkla uygulanabilir ve pratik olması, isteklilik ve gönüllülük de göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu etkenler arasında en önemli etken yaş olduğu için egzersiz önerilerimizi yaş grubuna göre belirlemek daha doğru olacaktır" diye konuştu.

"5-7 YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR RİTİMLİ HAREKETLERE KOLAYCA UYUM SAĞLAR"

Demircan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu do¨nemdeki çocuklarda yer degˆis¸tirme ve denge hareketleri, el-go¨z koordinasyonları gelis¸meye bas¸lar. C¸ocuklar oldukc¸a hızlı ve etkindir. Bu¨yu¨k kas kontrolleri hızlıdır ancak dayanıklılık bu dönemde henu¨z zayıftır. C¸ocuklar bu do¨nemde o¨zellikle rekabet ic¸eren bireysel ve es¸li oyunlardan bu¨yu¨k zevk alır. Geriye zıplar, tek eli ile topu fırlatır, hareketli topa tekme atar, potaya top atar. Dengeleri gelişmiştir. Tek ayak u¨zerinde ortalama 10 sn durabilirler. Ritimli hareketlere kolayca uyum sağlarlar. Bu dönemdeki çocuklara önerilen aktiviteler ve sporlara bakacak olursak; ip atlama, c¸izgi oyunları, tutma ve top yuvarlama oyunları ile buz pateni, jimnastik, atletizm, futbol, yu¨zme, judo sporları olabilir."

"10-11 YAŞ DÖNEMİNDE DURUŞ BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR"

8-9 yaş ve 10-11 yaş döneminin önemli olduğunu belirten Demircan, "Bu dönemdeki çocukların ritmik becerilerinde gelis¸me go¨zlenir, dayanıklılıkları artar, kuvvet ve koordinasyonu gelişir, temel hareketleri daha düzgün hale gelir, karmas¸ık hareket becerileri gelişmeye başlar. Ayrıca top su¨rme, pas atma becerileri ile ip atlama becerileri gelis¸ir. Bu yaş grubundaki çocuklara halk oyunları, vurma yakalama oyunları, masa tenisi, boks, karate, taekwondo gibi aktivite ve sporlar önerilebilir. 10-11 yaş dönemindeki çocuklar ise kuvvet, c¸eviklik, denge ve koordinasyon gerektiren becerilerde artıs¸ go¨rülür. Takım sporlarına katılımları artar. Kalp, damar ve solunum sistemleri fizyolojik açıdan dayanıklılık sporları ic¸in daha elveris¸li ha^le gelir. Bu dönemdeki çocuklarda cinsiyet farklılıkları fiziksel aktivite tercihlerinde değişiklik yaratabilir. Bu sebepten ötürü aktivite ve spor türlerine, çocukların tercihleri dikkate alınarak karar verilmelidir. Ayrıca bu dönemde gelişime bağlı olarak duruş bozuklukları görülebilir. Bu yaş grubundaki çocukların durus¸ bozukluklarını o¨nlemek ic¸in ise yoga, dans gibi aktiviteler uygun aktivitelerdir. Çocuklar basketbol ve voleybol gibi top sporlarına, yo¨n bulma, doğa yu¨ru¨yu¨s¸leri, izcilik, kampc¸ılık gibi doğa sporlarına yönlendirilebilirler. Bu dönemde çocukların aile ile birlikte yapılacak aktivitelere katılımları, iletişimi artırmak için mutlaka desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Çocukların yaş dönemlerine uygun fiziksel aktivite önerilerinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ar. Gör. Emine Nur Demircan, "Çocuklar gün içerisinde, online ders haricinde "yaş x 10 dakika" süre ile ekran (bilgisayar, tablet, televizyon, telefon vb.) kars¸ısında vakit geçirebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı