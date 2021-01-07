Online e ticaret siteleri sokağa çıkma yasağı kapsamında mı?

Covid- 19 salgın döneminde kontrollü sokağa çıkma yasağı ve halkın bir arada olduğu kafeterya, spa, sinema ve tiyatrolar geçici bir süreliğine kapatılması kararı almıştı. Online e ticaret siteleri sokağa çıkma yasağı kapsamında mı? sorusu ile akıllarda soru işareti oluşturmakta.

2020 yılının mart ayında beri alınan covid- 19 tedbirleri aralıklar devam etmekte. Kasım 2020 İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan tedbirler arasında kafeteryalar, gece kulüpleri, sinema ve sporlarının geçici bir süreliğe ara vermesi yönündeydi. Sokağa çıkma yasakları kontrollü olarak devam ettirilerek, halkın güvenliği ön planda tutulmakta. Peki online e ticaret siteleri sokağa çıkma yasağı kapsamında mı? cevabı yine İçişlerin Bakanlığı'ndan yanıtlandı.

ONLİNE E TİCARET SİTELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA MI?

Sokağa çıkma yasakları devam ederken en çok etkilenen kafeteryalar, sinemalar, müzeler, gösteri merkezleri ve gece kulüpleri oldu. Sokağa çıkma yasakları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'na sıkça sorulan sorulardan biri de online e ticaret siteleri sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadığıydı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde ise bu konu hakkındaki cevabı kamuya şu şekilde sunmuştu.

'Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.'

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.