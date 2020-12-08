Online dondurma tatlı siparişi
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Online dondurma tatlı siparişi

08.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:57
Online dondurma tatlı siparişi

Kervan Lezzet Grubu'nun iki farklı markası olan Alpedo ve Kervan Pastaneleri ürünleri bundan böyle online olarak tüketicilerle buluşacak.

Kervan Lezzet Grubu'nun iki farklı markası olan Alpedo ve Kervan Pastaneleri ürünleri bundan böyle online olarak tüketicilerle buluşacak. Özellikle pandemi sürecinde gelen yoğun talep ile marka, online satış mağazasını hizmete açtı.

Merkezi Kahramanmaraş'ta yer alan Alpedo ve Kervan ürünleri, 'kervandaniste.com' adresli mağaza ile tüm tedarik zincirleri ortadan kaldırılarak 'üreticiden tüketiciye' ürünlerin tamamı Türkiye ile buluşacak.

Mağazada başta Maraş dondurması olmak üzere asırlık Kervan tatlıları, Maraş'ın birbirinden lezzetli yöresel ürünleri, ücretsiz kargo hizmeti ile sipariş verilebiliyor. Dondurmanın erimeden, Maraş'a özgü kıvamı ile tüm Türkiye'ye sevk edilebilmesi için özel olarak geliştirilen ambalajlar 72 saate kadar koruma ve hijyen sağlıyor.

Alpedo-Kervan Lezzetler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Gerçek Maraş Dondurması için artık Maraş'a gitmeye gerek kalmadı. Canınız dondurma çektiyse, sadece kervandaniste, bir tık ile dondurma ve tatlılarımız evinizde. İnsanların sağlığı bizim için çok önemli, pandemi sürecinde kentin farklı noktalarına uyguladığımız paket servislerimizin yanı sıra artık dijital ortamda da Türkiye'nin tüm noktasından sipariş alabiliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Online dondurma tatlı siparişi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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