"Online diyet ve detoks ile karantina kilolarına veda edin"
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"Online diyet ve detoks ile karantina kilolarına veda edin"

Diyetisyen Mahir Tekgöz, online diyet ve detoks ile karantina döneminde alınan kilolardan kurtulabilineceğini söyledi.

02.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:35

Diyetisyen Mahir Tekgöz, online diyet ve detoks ile karantina döneminde alınan kilolardan kurtulabilineceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yaşanılan bugünlerde, hareketsizlik başta olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü kilo almaya daha elverişli günler geçiriliyor. Ancak bu süreç, online diyet uygulaması sayesinde kolaylıkla zayıflama ve sağlıklı beslenme imkanı da sunuyor. İnternetin bulunduğu her ortamda rahatlıkla uygulanabilen online diyet ile form tutarak bağışıklığı güçlendirmenin ve bunu sağlıklı detoks içecekleri ile desteklemenin kolaylığını anlatan Diyetisyen Mahir Tekgöz, merak edilenleri paylaştı.

ONLİNE DİYET İLE PRATİK VE SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Karantina döneminde alınan kiloların sebebine değinen Diyetisyen Mahir Tekgöz, "Evlerimizde hareketsizlik, can sıkıntısından dolayı sürekli abur cubur yemek, buzdolabına olan kolay ulaşımımız nedeniyle sürekli yeme ihtiyacı gibi nedenlerden ötürü aldığımız kilolar, bu süreci herkes için daha da zorlaştırdı. Ancak evlerimizden kliniklerin kapalı olması ya da açık olsalar dahi sağlık çekincelerinden dolayı gitmekte endişe yaşayanlar için de bu süreçte zayıflamanın ve sağlıklı beslenmenin yolları bulunuyor. Bunlardan en çok tercih edilen ve pratik olanı ise online diyet" dedi.

Bu süreçte zayıflamanın yanında bağışıklığın güçlenmesi adına da online diyet ile diyetisyen desteği almanın oldukça isabetli olacağını vurgulayan Diyetisyen Tekgöz, uygulanışı ve sonuçları açısından da yüz yüze görüşme ile aynı başarı oranlarına sahip olan, bir telefon kadar yakınınızdaki online diyet uygulamalarının; telefon, WhatsApp ve görüntülü konuşma ile kurulan iletişim olduğunu ifade etti. Diyetisyen Tekgöz, online diyette de yoğun takip sayesinde kolaylıkla istenilen kilolara kısa sürede ulaşabilmenin mümkün olduğunu belirtti.

"DETOKS İLE DESTEKLEYEREK DAHA HIZLI FORM TUTABİLİRSİNİZ"

Günümüzde artan çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve özellikle karantina günlerinin de tetiklediği hareketsiz yaşam ile birlikte, toksinlerden arınmanın daha da önem kazandığını aktaran Diyetisyen Tekgöz, online diyete destek olarak daha hızlı ve sağlıklı yağ yakımı için de önemli olan detoks içeceklerinin sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, yıpranmış cilt, sindirim sistemi bozuklukları ve uyku düzensizlikleri gibi rahatsızlıkların giderilmesine destek olabileceğini dile getirdi.

Soğuk sıkım ile hazırlanan ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş detoks içeceklerinin hem günlük besin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini hem de doğru beslenmeye olan katkısı sayesinde form tutmaya yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Tekgöz, detoks içeceklerinin yanında cilt sıkılaştırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etki sunan çayların da vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olabildiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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