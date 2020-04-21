"Online" din eğitimi
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Kayapınar, Güncel

"Online" din eğitimi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde müftülük tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk, genç ve yetişkinlere video konferans ve WhatsApp'tan online eğitim veriliyor.

21.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:20
'Online' din eğitimi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde müftülük tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk, genç ve yetişkinlere video konferans ve WhatsApp'tan online eğitim veriliyor.

Dünyada şu ana kadar yaklaşık 170 bin kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında vatandaşların büyük çoğunluğu evinden çıkmıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında bulunan cami ve Kur'an kurslarının kapatılmasının ardından Kayapınar Müftülüğü de online eğitim sistemini uygulamaya geçirdi.

Video konferans ve WhatsApp gibi uygulamalarla evde zaman geçiren çocuk, genç ve yetişkinlere Kur'an-ı Kerim, Arapça, tefsir, hadis gibi eğitimler veren eğitmenler, vatandaşların hem derslerinden geri kalmamasını hem de zamanlarını güzel geçirmelerini sağlıyor.

"Bu süreci daha verimli şekilde geçirmek için gayret gösteriyoruz"

Müftü İhsan Mesut Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşa din hizmetini en iyi şekilde sunmak için çabaladıklarını söyledi.

Akbaş, koronavirüs salgınının çalışmalarını kesintiye uğrattığını, ancak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çabaladıklarını ifade etti.

Cami, Kur'an kursu ve okulların virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle hüzünlü olduğunu aktaran İhsan Mesut Akbaş, şöyle dedi:

"Bu süreci daha verimli şekilde geçirmek için gayret gösteriyoruz. Kayapınar'da 110 camimiz ve 67 Kur'an kursumuz ile halkımızın hizmetinde bulunuyoruz. Görev yapan 135 imam ve müezzinimiz, 127 Kur'an kursu hocamızla hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Virüs salgınından sonra faaliyetlerimizi internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Video konferans ve diğer kitle iletişim araçlarından en üst seviyede istifade ediyoruz. Kur'an kursu hocalarımız kendi öğrencilerine, cami görevlilerimiz ise kendi cemaati veya gençlerle iletişimlerini hiçbir şekilde koparmadılar."

"Vatandaş uygulamadan memnun"

Görevlilerin günde en az 2-3 saat eğitim verdiğini kaydeden Akbaş, normal zamanlarda olduğu gibi hizmet sunduklarını dile getirerek, "Bütün öğreticilerimiz internet veya telefon aracılığıyla öğrencileriyle ders yapıyorlar. Cami görevlilerimiz de hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik derslerini düzenli olarak evlerinden yapıyor. 'Evde kalalım, hayatta kalalım' anlayışı doğrultusunda hizmet sunuyoruz. Vatandaş uygulamadan memnun. Biz her daim halkımızın hizmetindeyiz, faaliyetlerimizi kesintiye uğratmadan devam ettiriyoruz. Kayapınar ilçesinde bizler her yaş grubundan 7 bin vatandaşımıza video konferans sistemiyle din hizmetlerini sunuyoruz." dedi.

"Derslerimiz güzel geçiyor"

Kur'an kursu hocası Hediye Gergüz ise salgından dolayı öğrencileriyle evde online eğitim yaptıklarını söyledi.

İlk günden itibaren öğrencileriyle irtibatlarını kesmediklerini anlatan Gergüz, video konferans yöntemiyle öğrencilerine Kur'an-ı Kerim, tecvid ve tefsir eğitimi verdiğini aktardı.

Sabah 08.30 ile 10.30 arasında ders yaptıklarını söyleyen Hediye Gergüz, şöyle konuştu:

"Genelde 18-20 kişi derslerimizi işliyoruz. Kursa bazı öğrenciler gelemeyebiliyordu, ancak saatlerimizi ortak ayarladığımız için herkes katılıyor. Dersten sonra WhatsApp üzerinden öğrencilerimizin dini sorularıyla ilgileniyoruz ve muhabbet ediyoruz. Derslerimiz güzel bir şekilde geçiyor. Öğrencilerimiz de rahat bir şekilde evlerinden katılıyor."

Aysel Seyidoğlu da Kur'an-ı Kerim kursuna başladığını, ancak koronavirüsten dolayı uzaktan eğitim şeklinde devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte derslerden geri kalmadıklarına işaret eden Seyidoğlu, "Kur'an-ı Kerim, tefsir ve hadis gibi derslerimizi uzaktan yapıyoruz. Derslerimizi önceden çalışıyoruz, hocalarımız da buradan düzeltmeler yapıyor. Hiçbir şekilde aksama olmadı, aksine örgün eğitime göre çok daha ilerliyoruz. Uzaktan eğitim bizim için çok daha faydalı oldu. Evlerimizden zaten çıkamıyoruz, eğitimin devam etmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Çok faydalı bir program"

Muhammet Sait Karakoç da ilahiyat bölümünü kazanmak için hazırlık yaptığını dile getirdi.

Salgından önce her gün camiye gidip Arapça, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, ilmihal gibi dersler aldığını ifade eden Karakoç, salgından dolayı derslerine bir süre ara verdiğini söyledi.

Müftülüğün online eğitim faaliyetinin ardından telefon ile bağlanıp derslere katıldığını vurgulayan Muhammet Sait Karakoç, şöyle konuştu:

"Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Müftülüğün başlattığı bu uygulama ile yaklaşık 15-20 kişi derslere katılıyoruz. Aynı şekilde ders programımız haftada 4 gün Arapça, 2 gün de ilmihal dersini işliyoruz. Hocamız bizi arayıp link atıyor biz de giriş yapıyoruz. Nasıl yan yana oturuyorsak, bu şekilde de tüm arkadaşlar birbirimizi görüyoruz. Çok faydalı bir program. Evde boş oturacağımıza zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz."

'Online' din eğitimi

Kaynak: AA

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