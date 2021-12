Online Deneme Sınavı Modülü Yayında

Online Deneme Sınavı Modülü ile;

Konulara hakimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Deneme Sınavlarının yer aldığı LMS sistemine giriş için adresimiz; lms3. ataaof. edu. tr

Bu sınavların uygulanışı ile ilgili videoya ulaşmak için https://www. ataaof. edu. tr/dosyalar/a. mp4 adresini tıklayınız.

