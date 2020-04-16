Online dayanışma askısı Beşiktaş'ta hayata geçti
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Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Online dayanışma askısı Beşiktaş'ta hayata geçti

Beşiktaş Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden yaptığı tüm market alışverişlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 'Online Dayanışma Askısı Projesi'ni ilçede hayata geçirdi.

16.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Online dayanışma askısı Beşiktaş'ta hayata geçti

Başkan Rıza Akpolat'ın 'Beşiktaş Tek Yürek' diyerek başlattığı projeyle yardımsever vatandaşlar, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgının başlamasıyla birlikte başarılı projelere imza atarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan Beşiktaş Belediyesi, bu defa da yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Askıya verilen destek ile toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi'nin çağrısı ile hayata geçen Dayanışma Askısı Beşiktaş'ta da uygulamaya konuldu.

Bugün itibariyle başlatılan 'Online Dayanışma Askısı Projesi' ile birlikte alışveriş sitelerinden ve sanal marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar, bir sepette ihtiyaç sahipleri için oluşturuyor. İnternet üzerinden yapılan gıda ve hijyen ürünleri, can dostları için mama gibi tüm market alışverişlerinde Beşiktaş'ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak istenilen ürünler, T.C. Beşiktaş Belediyesi Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderiliyor ve Dayanışma Askısı'na destek verilebiliyor.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: '' ONLINE DAYANIŞMA ASKISI İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR''

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün itibariyle Beşiktaş'ta başlatılan uygulamayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak projenin önemine vurgu yaptı. Akpolat ; ''Online Dayanışma Askısı uygulamamız komşularımızla ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Alışveriş siteleri ve sanal marketlerden alışverişlerinizde, komşularınız için de sepet oluşturup belediyemize yollayın, sizin için ulaştıralım. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Başkana çağrısı için teşekkürler'' dedi..

Kaynak: Bültenler

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