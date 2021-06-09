Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri
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Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Online alışveriş sitesi Morhipo, Babalar Günü'ne özel olarak tişört, yazlık ceket, gömlek, ayakkabı ve parfüm gibi hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Online alışveriş sitesi Morhipo, Babalar Günü'ne özel olarak tişört, yazlık ceket, gömlek, ayakkabı ve parfüm gibi hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, "Babalar Günü'ne özel, giyimden teknolojiye birçok ürün seçeneği morhipo.com'da. Pike polo tişörtler, yazlık ceketler, yaza uygun tiril tiril gömlekler, spor şık seçimlere göz atmayı unutmayın. Her zaman rahat olsunlar diye babanıza hediye seçerken en şık ayakkabılara göz atmayı unutmayın. Rahat yazlık ayakkabı ve terlikler, dünya markalarının sneakerları babanızın rahat adımları için.  Artık cilt bakımı kadınların özelinde değil. Babanızı şımartmak için dünyaca ünlü kozmetik markalarının erkeklere özel cilt bakım ürünlerini, tıraş makinelerini, dünyaca ünlü markaların parfümlerini tercih edebilirsiniz" denildi.


Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri
Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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