Online alışveriş sektörünün salgından sonra da büyümeye devam etmesi bekleniyor

Yemeksepeti İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlke Şentürk Öksüz, "Salgından önce de hızla büyüyen e-ticaret ve online alışveriş sektörlerinin büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

AA muhabirine e-ticaret ve online yemek siparişi sektörleri hakkında açıklamada bulunan Öksüz, Kovid-19 salgını yasakları sebebiyle e-ticaret ve online yemek siparişi gibi alanlara olan ilgilinin arttığını belirtti. Öksüz, "Bu artışı rakamsal olarak ifade edersek, Yemeksepeti olarak aldığımız günlük sipariş sayısı 600 binleri geçerken, kullanıcı sayımız da 19 milyonu aştı. Aynı şekilde Banabi'nin kullanıcı sayısı da katlanarak 2 milyona yaklaştı." diye konuştu.

Kovid-19 döneminde 5 bin yeni istihdam

Salgın döneminde işe alımları hızlandırdıklarına dikkati çeken Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknoloji ekibimize, evden çalışma uygulamasına geçişin verdiği esneklik ile hız kesmeden yeni takım arkadaşları kattık. 2021 yılında da Bilgi Teknolojileri departmanımıza 100'den fazla yeni işe alım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Rakamlarla ifade edersek, 2020 yılını pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz 5 bin yeni işe alımla birlikte yaklaşık 8 bin kişilik bir ekip ile kapattık.

2021 yılı için öngördüğümüz yeni işe alım sayısı ise 4 bin; önümüzdeki aylarda böylece 12 bin kişilik büyük bir aile olacağız. 2019'un Nisan ayında hayata geçirdiğimiz ve çok hızlı bir şekilde büyümeye devam eden online market ürünleri siparişi hizmetimiz Banabi ve kuryesi olmayan restoranlara kurye hizmeti sağlayarak destek verdiğimiz Yemeksepeti Vale kapsamını genişletmeye devam ediyor. Haliyle bu büyüme ile birlikte özellikle kurye istihdamımızı çok hızlı bir şekilde arttırıyor ve motorlu kurye ağımızı bu yılın sonunda 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

"Genç istihdama destek veriyoruz"

Kuryelere sağladıkları imkanlarla ilgili olarak bilgiler veren Öksüz, "Öncelikle, Yemeksepeti, Vale ve Banabi kuryelerinden oluşan 4 bin 500 kişilik bir kurye ağına sahibiz. ve bu ağı önümüzdeki yıllarda katlayarak artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca şu andaki kurye filomuzun yüzde 78'i, 34 yaş altında, böylece ülkemizin önemli sıkıntılarından biri olan genç istihdama da destek veriyoruz. Tüm motorlu kuryelerimiz, öncelikle profesyonel hocalardan güvenli sürüş eğitimi alıyorlar ve yine onlar tarafından uygulanan sınavlardan geçerek aramıza katılabiliyorlar. ve tabii tümü bizim bordromuzda ve ilk işe giriş tarihlerinden itibaren sigortalı olarak çalışmaya başlıyorlar. Kuryelerimizin güvenliği anlamında profesyonel sürüş eğitiminin haricinde tümüne, Türkiye'de hiçbir kuryeye sağlanmayan, yazlık kışlık botundan montuna, buğu önleyici kaskından yüksek korumalı pantolonuna kadar olabilecek en iyi ve konforlu ekipmanı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kuryelerin maddi olanakları ile ilgili bilgiler veren Öksüz, "Tüm bunların yanı sıra bu son derece zor görevi yaz kış gece gündüz yerine getiren kuryelerimize maaşlarının yanı sıra birçok ek imkan ile en iyi şartları sunmaya çalışıyoruz." dedi. Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörde bir ilk olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ferdi kaza sigortası, 650+ TL'lik yemek kartı, paket başı prim ve cep telefonu sağladığımız ek imkanlardan bazıları. Ayrıca, yine sektörde bir ilk olan ve pandemi dönemi ile birlikte uygulamaya aldığımız online bahşiş sistemimiz ile kuryelerimiz kişi başı aylık 150 TL civarı ek gelir kazanıyorlar. Tamamı yasal olarak işlenen bu bahşişler çalışanlarımızın bordrolarına ekleniyor. Yoğun ve yorucu bir iş olduğunu bildiğimiz için çalışma saatlerini de buna uygun olarak günde 8 saatten fazla olmayacak şekilde düzenliyoruz. Ortalama bir kuryemiz net 3.600 TL maaş alıyor ama kazançları çalıştıkları saate ve götürülen siparişe göre değişiklik gösterebildiği için, saydığım prim ve ek imkanlarla aylık geliri 7.000 TL'yi bulan kuryelerimiz var ve şartlarını daha da iyileştirmek için gereken her adım atılıyor."

"e-ticaret ve online alışveriş sektörlerinin büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz"

Öksüz, online alışveriş sistemiyle yeni tanışanların her şey tamamen normale dönse dahi bu hizmetten vazgeçeceklerini düşünmediklerini belirtti. Salgından önce de hızla büyüyen e-ticaret ve online alışveriş sektörlerinin büyümeye devam edeceğini düşündüklerini belirten Öksüz, "Diğer yandan, tüm şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Farkındayız ki bu dönem sonrasında tüketiciler sorumlu şirketleri ödüllendirecek, sorumluluk almayanları ise terk edecek.

Dolayısıyla şirketlerin şu dönemde kar-zarar hesabı yerine, topluma nasıl ve hangi konuda fayda sağlayabilirim diye düşünmesi ve bu doğrultuda liderlik etmesi elzem bir durum haline geldi. Biz Yemeksepeti olarak 20 yıldır kullanıcılarımıza hizmet verirken, onların bize verdiği sorumluluğun bilinciyle çalışıyor, topluma ve insana fayda sağlayacak projelere odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

Özellikle pandemi dönemiyle yaşanan dijital dönüşüme şirketlerin hızlı adaptasyonunun önem kazandığına dikkati çeken Öksüz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaşanan bu dönüşüme hızlı adapte olabilen şirketlerin kazanacağı bir dönemin içerisindeyiz. Şirketlerin hızlı adaptasyonu sadece altyapısal değil beraberinde hızlı çalışan adaptasyonu da gerektirir. Yemeksepeti olarak biz hem Bilgi Teknolojileri alt yapımızla hem de diğer departmanlarımızdaki çalışma stratejilerimizle adaptasyon konusunda hızlı aksiyon alabilen bir şirketiz. Bununla birlikte, çalışanlarımızın yaş ortalamasının 26 olması ve her birinin alanında nitelikli kişiler olması yaşanan değişimlere adaptasyon hızımızı aynı oranda artırıyor. Bu dönüşüm bir ekip işi, bunu unutmamak lazım. Her zaman inandık ki şirket kültürü ve ekip Yemeksepeti'nin tarihindeki tüm başarılarının en kritik unsurları oldu. Bu yeni normale adaptasyonda da durum farklı olmayacaktır. Yemeksepeti olarak insana yatırımımız her zaman öncelik listemizin başında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol