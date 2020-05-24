Önleyici Hukuk Hizmetinin Önemi Nedir? Kavlak Avukatlı Bürosu Avukatı Aybala Kurtuldu önleyici hukuk hizmetinin öneminin neler olduğunu aktardı.

Kavlak Avukatlı Bürosu Avukatı Aybala Kurtuldu önleyici hukuk hizmetinin öneminin neler olduğunu aktardı. Uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve mahkeme süreçlerinin önlenmesi tanımıyla özetleyen Kurtuldu, önleyici hukuk hizmetinde müvekkili derinlemesine tanımanın en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Hem müvekkilin karşı taraf ile hem de karşı tarafın müvekkilleri ile yaşayabilecekleri hukuksal sorunları önceden raporlamak suretiyle bütün bu sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını anlattı. Günümüzde önleyici hukuka, ciddi uyuşmazlık halinde başvurulduğu olgusunu belirten Kurtuldu, doğru olanın uyuşmazlık öncesinde başvuru olduğunun altını çizdi. Herhangi bir iş öncesi, önleyici hukuk hizmetinden yararlanılsa, hukuki düzeyde yaşanabilecek maddi ve manevi kayıpların ya hiç yaşanmaması ya da yaşanıldığında daha küçük etki bırakacağı tavsiyesini veren Kurtuldu, uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden müzakereler ile zaman kaybını da ortadan kaldırdığını dile getirdi.