Önleyici Hizmetlerin Haftalık İcraatları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda bin 588 şahsın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT), 43 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.



Önleyici Hizmetlere bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 3 kişi yakalanırken, 15.75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Ekipler tarafından müdahale edilen olaylarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 34 adet fişek, 4 adet kesici delici alet ele geçirdi.



Son bir haftada ekipler tarafından bin 588 şahsın GBT'sine bakılırken, 504 araç sorgulandı. Sorgulama sonrasında aranan 5 şüpheli ile 10 yoklama kaçağı yakalandı. 6 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem yapılırken, 3 adet hacizli araca işlem yapıldı. Bir haftalık süreç içerisinde çeşitli suçlardan toplam 43 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR