Önlerine Kim Çıkıyorsa Vuruyorlar" - Kilis/

KEREM KOCALAR - Terör örgütü PYD/PKK, çirkin yüzünü Azez'de yaşayan Tavil ailesinin hayallerini yıkarak bir kez daha gösterdi.

Cami, hastane, okul gibi yapıları hedef alan ve namlusunu sivillere doğrultan terör örgütü, dün de Halep'e bağlı Azez şehrinde tarlaya giden Tavil ailesine roketle saldırdı. Bir çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Okulların tatilde olduğu bir dönemde Azez kırsalındaki tarım arazilerinde yevmiye karşılığı çalışmaya giden aileyi hedef alan teröristler, her biri hayatının baharında olan çocukları hedef almaktan çekinmedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en büyük çocuklarını cephede şehit veren aile, dün de tarım işçiliğine giderken atılan füzeyle yitirdikleri 10 yaşındaki evlatları Abir'i zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ailenin diğer çocukları Ahmet (4), Yusuf (11), Süreyya (2) ve Şeyma (13) ile traktörü kullanan amcaları ise saldırıda ağır yaralandı. Yaralıların bir kısmı Azez'deki hastanede tedavi altına alınırken Türkiye'nin açtığı okullarda geleceğe hazırlanan ve tatilde bisiklet alma hayali için tarlaya giderken yaralanan 13 yaşındaki Şeyma, Kilis'teki Türk doktorlarına emanet edildi.

Küçük yaşına rağmen Suriye'deki iç savaşın sıkıntılarını derinden yaşayıp olgunlaşan çocuklardan biri olan Şeyma, aynı saldırıda yaşamını yitiren kardeşi Abir'in ölümünden henüz haberdar değil.

Kilis Devlet Hastanesinde yaşama tutunmaya çalışan ve hayati tehlikesi süren Şeyma, bugün ameliyat edilecek.

Bedeni büyük yük taşıyormuş

Kilis Devlet Hastanesinde kardeşi Şeyma'ya refakat eden ağabey Amer Tavil, AA muhabirine yaşadıklarını anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

Zaman zaman duygulanıp gözleri dolan ve henüz olayın şokunu üstünden atamayan Tavil, dün öğle saatlerinde kardeşlerinin tarım işçiliği yapmak üzere evden ayrıldığını söyledi.

Bir süre sonra acı haberi aldıklarını ve bir kardeşini terör örgütünün füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda kaybettiğini, diğer kardeşlerinin de ölüm kalım savaşı verdiğini ifade eden Tavil, şöyle konuştu:

"Önlerine kim çıkıyorsa vuruyorlar, kim olduğunun önemi yok. Bunlar daha küçük, ne istediler ki? Zaten onlar için kim olduğunun önemi yok. İnsanları vuruyorlar, benim ailemin silahı yok. Sadece çalışmak için tarlaya çıktılar. Kardeşim öldü, diğer kardeşlerim yaralandı. Bunlar çok küçük. Hayatlarının baharındaydılar."