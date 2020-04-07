Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı?
Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.
07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.
Kaynak: DailyMotion.com