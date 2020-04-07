Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.

Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor. Kaynak: DailyMotion.com