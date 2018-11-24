Önlemler Sonuç Verdi: 2,5 Liraya Düştü

Hükumetin aldığı tedbirlerin ardından Ankara'da soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü. Hükumetin stokçulara karşı aldığı tedbirler sonuç verdi. Ankara'daki pazarlarda soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü. Ankara Abidinpaşa Cumartesi pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, soğanın 2,5 lira olmasına dair düşüncelerini anlattı. Bir vatandaş, soğan fiyatlarının düşmesine dair, "Düşmesi normal tabi. Hükümet devreye girince stokçuların bağı çözüldü, ondan düştü" dedi. Vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceden kiloyla alıyorduk, şimdi 2-3 kilo alıyoruz. Mutfağa soğan girmedi mi yemeğin tadı olmaz." Soğan alan bir başka vatandaş ise "Geçen hafta 5 liraydı. Burada stokçuların kasıtlı davranışı var. Stok yapıyorlar, çürütüyorlar, döküyorlar. Patates ve soğanın üzerine büyük oyunlar oynanıyor" şeklinde konuştu. Başka bir vatandaş ise soğan fiyatının düşmesinin güzel olduğunu belirterek, "Dört lira falandı. Şimdi düşmüş, çok iyi. Ben soğansız ve sarımsaksız yemek düşünemem" ifadelerini kullandı.

(Fatih Erdoğan/İHA)