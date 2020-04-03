Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı - Haber
Kayseri, PTT

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı Kayseri'de durumu iyi olmayan ailelere yapılacak olan sosyal yardımın evlere götürülerek hak sahiplerine teslim edileceğinin açıklanmasının ardından PTT önleri boş kaldı.

03.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:03
Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

KAYSERİ - Kayseri'de durumu iyi olmayan ailelere yapılacak olan sosyal yardımın evlere götürülerek hak sahiplerine teslim edileceğinin açıklanmasının ardından PTT önleri boş kaldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan hanelere vereceği bin TL'lik sosyal yardımın PTT'den alınabileceğinin duyurulmasının ardından, PTT önlerinde yoğunluk yaşanmıştı. dün akşam saatlerinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek karar kapsamında, yapılacak olan sosyal yardımın PTT önlerinde yoğunluk yaşanmaması için evlere götürülerek hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Bu kararın ardından PTT önlerinde yaşanan yoğunluk ortadan kalktı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT Şubesi önünde de yoğunluğun yaşanmadığı gözlendi. Ayrıca, polis ekipleri yardımı almak için PTT'ye gelen vatandaşları da uyararak, yeniden evlerine gönderdi. Öte yandan, başka bir işlem yapmak için PTT'ye gelen vatandaşlar da, polis ekiplerinin uyarılar sayesinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sıraya girdi.

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haber
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye...
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Yaşar Ebru Polat Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Milli Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 13:30:49. #1.15#
title