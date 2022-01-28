Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi - Haberler
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Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

Elazığ'da hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'da günlerdir süren kar yağışının durmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü.

Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Elazığ, kar, Yerel, Haber

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