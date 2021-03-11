Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
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Önlem alınmazsa nergisler yok olacak

11.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:20
Önlem alınmazsa nergisler yok olacak

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.

İlçeye bağıl Üçkaya köyü kırsalında bulunan yaban nergisleri vatandaşın ilgi odağı oldu. Ters lalenin yanı sıra yaban nergisi olarak da bölge kendini göstermeye başladı.

Yıllardır bölgede yetişen nergis çiçeklerinin varlığından sadece ilçe sakinleri haberdar iken çiçeklerden Adıyaman il merkezi ve çevre illerinin de haberdar olmasıyla bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

İki yıldır ilçe dışından gelen birçok ziyaretçi nergisleri kökünden sökmeye başladı. Nergislerin kökünden sökülmesi sonrası alanda azaldı. Ayrıca çevre il ve ilçelerden gelen bazı kişilerin ticari amaçla nergisleri toplayarak götürdüğü köylüler tarafından dile getiriliyor.

İlçe sakinlerinden nergisleri görmeye gelenlerin gördükleri manzara sonrası şaşkınlığa uğradıklarını ve üzüldüklerini, önlem alınmazsa bu doğal alanın tamamen yok olacağını belirtti. - ADIYAMAN

Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
Önlem alınmazsa nergisler yok olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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