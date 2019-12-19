Önlem al güvende kal

19.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:25

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde test/analizin önemiyle hayatımıza kattıklarının öğrenciler arasında algılanıp yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla 'Laboratuvar güvenliği' konulu resim sergisi BTM'de ziyarete açıldı.Çocukların, bilinç düzeylerini geliştirmek ve hayal güçlerini kullanarak yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla; TÜBİTAK BUTAL tarafından Bursa genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ilk 12 eser, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Öğrencilerin hayal güçleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını yansıtan sergi, 2 Şubat 2020 tarihine kadar izlenime açık kalacak.

Kaynak: Bültenler