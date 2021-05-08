Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
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Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Yaşam

Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak Trabzon'da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar için özel günlerin hiç bir önemi yok Trabzon'da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine...

Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak

Trabzon'da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar için özel günlerin hiç bir önemi yok

TRABZON - Trabzon'da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar ne Anneler ne de Kadınlar Günü'nün kendileri için çok bir önemi olmadığını çünkü tek dertlerinin evlerinin geçimine destek olmak olduğunu söylüyor.

Kamyondan tuğla boşaltmanın zor olsa da çocukları için bu işe katlandıklarını belirten kadınlar, utanılacak bir iş yapmadıklarını ekmeklerinin peşinde olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 10 yıldır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirten 4 çocuk annesi Ayla Güdü, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başlarda biraz acemilik çektik daha sonra alıştıkça yapmak istiyorsun. Genelde bizi takdir ediyorlar. Bir bayan olarak bu işi yapmamız özgüvenimizi artmış oluyor. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu işi yapan Trabzon'da 50-60 kadınız. Daha öncede bu işi yapan ablalarımızdan vardı; bizde onlardan öğrendik. Bu şekilde işimizi sürdürüyoruz" dedi.

Anneler Günü de olsa çalıştıklarını belirten Güdü, "Anneler Günü için duygularımı anlatmakta zorluk çekiyorum. Nedeni ise yaklaşık 6 ay önce anneciğimi kaybettim, dolayısıyla biraz buruk geçiyor. Ben de bir anne olduğum için güzel bir duygu. Anne olmak, çocuklara sahip olmak, bir yuva kurmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Anneler Günü de olsa çalışıyoruz, sürekli işimiz olduğu için işimizin peşinden gidiyoruz. Tuğlalar nereye taşınacaksa oralara kadar gidiyoruz. Rize'ye, Giresun'a kadar gidiyoruz. Kamyon boşaltma işi duruma göre değişiyor. Genelde işimiz yaklaşık 3-3,buçuk saat kadar sürüyor" diye konuştu.

Çocukları için bu işi yaptığını belirten Senem Güdü de "Mecbur olduğumuzdan çoluk çocuk için çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz. Bir bayan için zor ancak çocuklar için katlanıyoruz. Çocuklarım anneler günümü eve gidince ancak kutluyor" ifadelerini kullandı.

Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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