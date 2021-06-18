Onların gülüşü dünyaya bedel!
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Onların gülüşü dünyaya bedel!

Onların gülüşü dünyaya bedel!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" ile "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Çocuk etkinlikleri tam gaz!

Çocukların hem öğrendiği hem de öğrendiği etkinlikler dün Durak Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar ücretsiz olan etkinlikleri kaçırmamak için Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

Lüleburgaz Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte çocuklar için düzenlediği etkinliklere kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl ilki geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan Kentli Çocuk Yıldızlar Altında etkinliklerine "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri de eklendi. Lüleburgaz'ın farklı noktalarında dolu dolu gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Bir yanda maske boyama, diğer yanda kilden heykel

Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" ile "Mahallede Şenlik Var" etkinliklerinde çocuklar sadece eğlenmiyor, aynı zamanda öğreniyor. Bununla birlikte dün Durak Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Mahallede Şenlik Var" etkinliğinde çocuklar kilden heykel, kukla yapımı ve mandala boyama gerçekleştirdi. Bununla birlikte çocuklara dondurma ve balon dağıtıldı. Öte yandan Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Zafer Parkı'nda gerçekleştirdiği "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" etkinliğinde ise çocuklar rengarenk boya ve simlerle maske boyamanın keyfine vardı.

Belediye hesaplarından paylaşılıyor

Lüleburgaz Belediyesi hesaplarından da paylaşılan etkinlikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Lüleburgaz Belediyesi'nin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilir.

Kaynak: Bültenler

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