Onlardan geriye övgü ve duygu dolu sözler kaldı Sivas'ta 14 gün boyunca karantina altında kaldıktan sonra evlerine gönderilen öğrencilerden geriye övgü ve duygu dolu sözler kaldı.

Sivas'ta 14 gün boyunca karantina altında kaldıktan sonra evlerine gönderilen öğrencilerden geriye övgü ve duygu dolu sözler kaldı.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilip, korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta karantinaya alınan öğrenciler karantina sürecini tamamlayarak dün evlerine gönderilmişti.

Evlerine giden öğrencilerden ise geriye sadece övgü ve duygu dolu sözlerin yazılı olduğu kağıtlar kaldı. Kağıtlarda 14 gün boyunca kendileri ile ilgilenen KYK çalışanlarına, Sivas Valiliğine ve Sivas Belediye Başkanlığına övgü ve duygu dolu sözler yazılarak evlerine gittikleri gün odaların kapılarına astılar. Onlardan geriye kalan duygu ve övgü dolu sözler, herkesi duygulandırdı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, o övgü ve duygu dolu sözlerin fotoğraflarını çekerek klip haline getirdi. Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip izleyenlerin göğsünü kabartırken bir çok kişi tarafından oldukça izlendi.

Görevliler tarafından bulunan ve okuyanları duygulandıran notlarda yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayatım boyunca sizin iyiliklerinizi unutmayacağım", "Sevgili Sivaslılar, Bugün de, dün de, yarın da kısacası 14 günlük karantina süreci içerisinde yapılan hizmetler için çok teşekkür ederiz. Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. En büyük alkış size", "Türkiye'nin incisi Sivas. Allah'ım ben çok sevdim sizi. Nasıl sıcaksınız emeklerinizin bir karşılığı olamaz. İyi ki varsınız. İsimlerinizi bilmiyorum, en içten sevgi size, alkış size", "Değerli yurt personeli ve sağlık görevlileri, çok emek verdiniz, çok yoruldunuz. Her şey için çok teşekkürler. Güzel günlerin çabuk gelmesi dileği ile, amin." - SİVAS

Kaynak: İHA